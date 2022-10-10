В рамках историко-культурного праздника «Вместе с Россией!» выступит студенческий духовой оркестр Мурманского колледжа искусств

Студенческий духовой оркестр Мурманского колледжа искусств примет участие в историко-культурном празднике «Вместе с Россией!» в Мурманской областной филармонии. Концерт будет проходить 16 октября в рамках Международного общественно-культурного форума «Арктическое братство».

Как сообщает vk.com/murmanculture, духовой оркестр колледжа под управлением британского дирижёра Крейга Робертса исполнит произведения: Александра Александрова «Гимн России», Евгения Птичкина «Увертюра из кинофильма «Два капитана», Семёна Чернецкого «Марш танкистов», «Вступление Красной Армии в Будапешт» и Генри Манчини «Саундтрек из кинофильма «Шарада».

Сейчас юные музыканты готовятся к концерту.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263153%2Fwall-139605315_20259