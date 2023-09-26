В рамках капитального ремонта в Оленегорской центральной городской больницы ведутся работы по чистовой отделке внутренних помещений

Завершаются работы по устройству окон и дверей проемов, прокладке инженерных сетей, а также фасадные работы, работы по устройству крылец, пандусов и цоколя. Кроме того, подрядной организацией выполнен ремонт кровли в основном здании и пристройке. Ведутся работы по замене входной группы, выполнен монтаж тактильной плитки для слабовидящих.

На первом этаже здания частично закончены демонтажные и подготовительные работы, выполнено устройство проемов, усиление конструкций, прокладка сетей и облицовка стен плиткой. В техническом подполье ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций, установке подшивных потолков и укладке керамической плитки.

Так, подрядной организацией завершены работы на третьем и четвертом этажах, которые сданы в эксплуатацию вместе с частью первого этажа. В здании проведено отопление.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, капитальный ремонт поликлиники проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», а также стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru