В рамках кинолаборатории «Печенгафильм» в Никеле начались съёмки фильмов

На прошлой неделе в Никеле прошёл питчинг, на котором экспертный совет из 10 сценариев, предложенных участниками киношколы, выбрал два. Это короткометражный игровой фильм Григория Шаханова «Цена вопроса» и короткометражная документальная лента Раисы Шматовой «ХроNiки», где Никель и его жители показаны глазами студентов киношколы.

В ближайшие три дня съёмки фильмов пройдут в Никеле. А затем обе ленты будут представляться на XIV МКФ «Северный характер».

Напомним, в двухнедельной работе кинолаборатории участвовали десять молодых кинематографистов со всей страны.

Были лекции по написанию сценариев и режиссуре, ребята узнали обо всех этапах производства короткометражных и документальных фильмов.

Каждый день они общались онлайн с режиссёрами со всего мира, просматривали и обсуждали их фильмы.

В формате офлайн и онлайн кинематографистам читали лекции из цикла «Север без границ». Это лекции, связанные с историей севера России, Печенгского округа, взаимоотношений с Норвегией. Уроки истории севера – важная часть киношколы, ведь фильмы, которые снимут ребята, будут именно на северную тематику. А потому в рамках кинолаборатории немало экскурсий, которые должны вдохновить творческих людей. Это поездки на Кольскую сверхглубокую, посещение Трифонов Печенгского монастыря, водопада Шуонийоки, мест боев 1941-1944 г.

Куратор курса: кинорежиссёр Никита Чисников (Москва). Сценарное мастерство ведёт сценарист Любовь Шаханова (Москва).

Кинолабораторию организует АНО «Продюсерский центр «Северный характер» в рамках проекта «Север без границ». Проект поддержан Фондом президентских грантов, Министерством культуры Мурманской области и АНО «Центр развития Печенгского района «Вторая школа».