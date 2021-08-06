В рамках командно-штабной тренировки на Северном флоте отработаны элементы спецучений по видам обеспечения

В рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками 5 августа на Северном флоте на фоне единой тактической обстановки были отработаны элементы комплекса специальных учений по видам обеспечения. Несколько эпизодов комплекса спецучений были разыграны в губе Грязная Кольского залива. Основной из них – этапы специального учения инженерных войск по оборудованию пункта маневренного базирования сил флота.

В ходе спецучения военными инженерами были оборудованы основные элементы береговой и морской составляющих пункта базирования – пункт управления, пункт ожидания погрузки, места размещения, питания и отдыха личного состава, пункт добычи и очистки воды, системы рейдового оборудования, причалы, обеспечена работа плавающей мастерской и стенда контроля физических полей, развернута группа управления, охраны и обороны, которая осуществляет комплексную безопасность во всех средах.

В губе Грязная военные инженеры развернули пункт заготовки конструкций с новейшей станцией «Войсковая мобильная лесопильная рама», которая обеспечила не только развертывание данного пункта базирования, но ещё и оказала содействие в ремонте и содержании пунктов основного базирования.

Также были отработаны практические действия по обработке материалов дистанционного зондирования Земли с изданием уточненных топографических карт и работа по приёму гидрометеорологической информации от космических аппаратов с использованием мобильного пункта приема информации.

В позиционном районе, расположенном неподалеку от населенного пункта Кица, этапы специального учения по видам обеспечения отработали специалисты РЭБ Северного флота. На базе комплексов радиопомех «Мурманск-БН» они провели ряд тренировок по ведению радиоразведки и подавлению радиоэлектронных объектов условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, этапы специальных учений по различным видам обеспечения будут проводиться на полигонах и в пунктах базирования Северного флота в Мурманской и Архангельской областях в течение нескольких дней.