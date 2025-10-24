«Арктика в цифрах 2025»: эволюция российского присутствия в Арктике через призму различных исторических эпохПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В МОСКВЕ БЫСТРО И С ВЫГОДОЙ
Мурманская область. Арктика (16+)24.10.25 10:00

В рамках комплексного благоустройства исторического центра Мурманска завершается ремонт дворового проезда на Ленинградской улице

Масштабная реконструкция исторического центра города Мурманска продолжилась выполнением работ по ремонту дворового проезда возле дома №29/5 по улице Ленинградской. Ямочный ремонт осуществляется по поручению главы региона Андрея Чибиса.

«Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области в столице русской Арктики реализуется преображение центральной площади города. Идёт большая работа в историческом центре, Заполярная столица становится комфортнее и удобнее. Продолжается масштабная реконструкция бывшего кинотеатра «Родина», обновляется улица Ленинградская в пешеходную зону и полностью преображается площадь Пять Углов. Эти проекты крайне важны для повышения качества жизни горожан. Они направлены на создание современной инфраструктуры, благоустройство территорий и предоставление новых возможностей для досуга», – рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Площадь ремонта дворового проезда возле дома №29/5 по улице Ленинградской охватывает практически весь двор, где выполняется полное обновление асфальтобетонного покрытия, обеспечивающего комфортное передвижение жителей микрорайона.

«Семь дворовых территорий в историческом центре города — на улицах Ленинградской, Карла Маркса, Володарского, Коминтерна и проспекте Ленина, которые удалось дополнительно включить в список ремонтов этого года, практически готовы — на 99%. Завершить работы подрядчик планирует в самое ближайшее время», — сообщил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Обновление дорожной инфраструктуры позволит обеспечить комфортное перемещение транспортных средств и пешеходов, повысить уровень комфорта проживания горожан и улучшить общую инфраструктуру района.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, программа ямочного ремонта входит в губернаторский план «На Севере — жить!» и реализуется на территории региона с 2020 года. За шесть лет обновлены проблемные участки более 1200 дворовых проездов протяженностью более 100 тысяч кв. метров, а в 2025 году работы выполнялись в 20 муниципальных образованиях на 314 дворовых территориях.

 

 

