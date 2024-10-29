Делегация Мурманской области успешно выступает на национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс»Свыше 170 культурных событий в этом году приурочено к празднованию Дня народного единства в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.10.24 15:00

В рамках комплексного плана правительство Мурманской области реализует 186 мероприятий реновации ЗАТО

В 2024 году уже реализовано 70 мероприятий, по 79 мероприятиям работы в 2024 году продолжаются, сообщила вчера на оперативном совещании в региональном правительстве первый замминистра строительства Мурманской области Александра Карпова.

В рамках программы реновации ЗАТО обновляются различные социальные объекты.

Так, внимание уделяется обновлению объектов культуры. Например, в посёлке городского типа Сафоново выполнен ремонт системы отопления здания Дома культуры семейного досуга, а в Полярном продолжаются работы по сохранению объекта культурного наследия – здания историко-краеведческого музея.

Благодаря реновации ЗАТО обновляются объекты образования в гарнизонах. Примером такой работы может служить Североморск, где была проведена замена окон в двух образовательных учреждениях: гимназии №1 и школе №11. А в ЗАТО город Заозерск отремонтирован Центр дополнительного образования детей.

«В рамках реновации ЗАТО уделяется внимание капитальному ремонту многоквартирных домов. Ремонтируются фасады, кровли, сети водоотведения и теплоснабжения, а также электросети. Так в Печенгском округе в план включён капитальный ремонт 45 домов. Всего в плане реновации на три года значится капремонт 290 домов, из них 160 – на 2024 год», – отметила Александра Карпова.

Также ремонтируют подъезды и незаселённые квартиры. Например, в ЗАТО Видяево выполнен капитальный ремонт 25 подъездов, в посёлке Высокий будет отремонтировано 98 квартир для семей военнослужащих.

Идёт снос аварийных зданий. Всего с начала года было демонтировано и ликвидировано 14 объектов, выведенных из эксплуатации.

В рамках реновации ЗАТО большое внимание уделяется молодёжи. Всего в 2024 году в населённых пунктах с дислокацией воинских формирований уже отремонтировано 10 помещений под центры «СОПКИ».

Проводятся масштабные работы по ремонту дорог, объектов ЖКХ и благоустройству. Так, в Килпъявре запланировано технологическое присоединение многоквартирных домов к электрическим сетям АО «Россети Северо-Запад», модернизация общегородской коммунальной инфраструктуры и капремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов.

В рамках плана в регионе активно ведутся подготовительные мероприятия для будущего строительства соцобъектов. В Гаджиево запланировано строительство нового детского сада на 220 мест. Также проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на строительство детских садов на 350 мест в Печенге и на 250 мест в Корзуново, а также школы в Алакуртти на 450 мест.

В рамках отдельных поручений президента в Североморске продолжаются работы по капитальному ремонту хирургического корпуса Североморской ЦРБ, реконструкции стадиона ЦСКА и реконструкции Дома офицеров. Также в столице Северного флота возводят крытый бассейн на улице Площадь Мужества.

«Реновация ЗАТО – это наша важнейшая задача. Несмотря на то, что мероприятия и сама субсидия новая, а федеральные средства были доведены позже, мы с вами не дожидались федеральных средств, заключали контракты за счёт перераспределения внутриобластного и местных бюджетов. Понятно, что в ЗАТО и с работниками сложнее, потому что более жёсткие требования к тем, кто находится на территории. Но очень важно ускоряться по тем мероприятиям, которые находятся в работе, чтобы уложиться в запланированные сроки. Очень прошу глав администраций, муниципальные команды, подрядчиков, чтобы все работы выполнялись в высоком темпе», – обратился к коллегам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отмечает региональное Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также это обсуждалось на совещании с президентом, которое состоялось в рамках визита Владимира Путина в Мурманскую область в июле 2023 года.

Итогом стало поручение президента о выделении на поддержку ЗАТО, расположенных в Арктической зоне, 10 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно в ближайшие три года. А также в рамках отдельных принятых решений направляется ещё 2 млрд рублей на коммунальную инфраструктуру.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мнение россиян о банковском механизме «второй руки» разделилось-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 21 копейку, доллар укрепился почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»-PRO ЖКХ (18+)За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1058 сообщений северян в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законопроект о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям работников госорганизаций региона будет способствовать социальной справедливости
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика