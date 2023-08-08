В рамках комплексной модернизации центров занятости Мурманской области в Островном после ремонта открыт офис «Работа России»

В помещении обновленного кадрового центра проведён ремонт в соответствии со стандартами бренда «Работа России», обустроена удобная зона ожидания и пространство для приема северян.

В офисе появилась мини-зона цифровых сервисов, оснащенная современной компьютерной техникой с доступом к сети интернет. Теперь местные жители смогут получать комплексный набор услуг, в том числе с использованием цифровых сервисов и возможностей онлайн-консультирования. Так, например, консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованию, планируется предоставлять соискателям в дистанционном формате, а профориентационное тестирование – с помощью облачного сервиса.

«Появление обновленной точки обслуживания кадрового центра «Работа России» открывает жителям Островного новые возможности. Помимо традиционного набора услуг для них становятся доступны цифровые сервисы современной службы занятости населения», – подчеркнул директор областного центра занятости Роман Антонов.

Как сообщает, региональное Министерство труда и социального развития, Мурманская область входит в 17 пилотных регионов страны, в которых модернизируются центры занятости населения в рамках региональной программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Фото: https://gov-murman.ru