В рамках конференции «Звезда Севера» для педагогов Мурманской области прошёл тренинг по работе с нейросетями

Образовательный тренинг «Нейросети: от теории к практике» состоялся на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки Мурманской области в рамках волонтёрской деятельности спикеров седьмой образовательной конференции «Звезда Севера». Мероприятие объединило около 120 педагогов со всей Мурманской области.

«К нам приехали специалисты в области искусственного интеллекта, которые проводят обучающую программу для учителей наших школ и учащихся Губернаторского лицея, в том числе участников СВО. Для нас это новый опыт, когда конференция выходит на параллельные площадки. В этом году наш спикер, доктор Андрей Продеус также провёл мастер-класс для врачей детской областной больницы с консультациями детей со сложными случаями. А известная телеведущая Юлия Барановская – встречу с мурманскими журналистами», – отметила автор проекта «Звезда Севера», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Тренинг для педагогических работников провела компания «Алгоритмика» при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области и Сбербанка. Программа включала теоретический блок и практический интенсив, направленные на совершенствование профессиональных компетенций в сфере использования нейросетей в образовательной деятельности и разработку новых подходов к обучению.

«Внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс – уже не перспектива, а объективная необходимость. Этому направлению сегодня уделяется особое внимание. Уже в следующем учебном году в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» мы усилим соответствующие модули в образовательных программах, расширим блоки по искусственному интеллекту как для школьников, так и для педагогов. Подчеркну, что в этом году по программе «Арктическая школа» планируется открытие 12 современных пространств в образовательных организациях по направлениям фиджитал-технологий, беспилотных авиационных систем, робототехники, виртуальной реальности, а также обучения работе с ИИ. Наша задача – чтобы учителя не просто ориентировались в цифровой повестке, а уверенно владели современными инструментами и эффективно интегрировали их в образовательный процесс», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

«Сегодня для педагога полезно владеть конкретными инструментами работы с искусственным интеллектом. ИИ позволяет автоматизировать подготовку материалов, структурировать информацию, ускорять проверку и анализ. А главное, снимают рутинную нагрузку. Освободившееся время учитель может направить туда, где его присутствие по-настоящему незаменимо: в личный диалог с учениками, в поддержку родителей, в развитие доверия и человеческого контакта», – отметил Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором компании «Алгоритмика».

В ходе практической части семинара педагоги освоили работу с ведущими нейросетевыми сервисами, научились формулировать эффективные запросы и использовать модели для генерации текстов и изображений. Кроме того, участники познакомились с инструментами анализа данных, позволяющими оптимизировать повседневные профессиональные задачи с применением технологий искусственного интеллекта.

Закрепить полученные знания помогла командная работа: объединившись в группы, участники разработали собственные образовательные продукты. В завершение обучающей сессии педагоги представили и защитили свои проекты перед экспертным сообществом и коллегами.

По итогам тренинга участники получили практические рекомендации по внедрению инновационных методов в образовательный процесс и дальнейшему профессиональному развитию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563250/#&gid=1&pid=3