В рамках конференции «Звезда Севера» открылась фотовыставка «Жёны героев»

Сегодня в рамках конференции «Звезда Севера» открылась патриотическая фотовыставка «Жёны героев», приуроченная ко Дню воинской славы России – Дню защитника Отечества, а также годовщине начала специальной военной операции.

Фотовыставка размещена в вестибюле Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, посетить её может любой желающий.

На выставке представлены портретные фотографии жён участников специальной военной операции из города Гаджиево, а также Героев России Сергея Бойко, Михаила Попова, Андрея Спирина.

Коллекция фотографий только начала собираться. В течение года пройдёт серия фотосессий, результатом которых станет большая выставка.

«Это очень трогательная выставка об обычных девушках, которые не выбирали судьбу «жены героя». Но они с достоинством несут эту непростую роль. Желаю успеха проекту!», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Напомним, сегодня стартовала IV конференции «Звезда Севера» для жительниц закрытых военных городов и жён военнослужащих, в том числе участников СВО. Участниц конференции приветствовали заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова и Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, форум «Звезда Севера» – уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Его цель – помочь в самореализации женщинам, живущим в небольших закрытых военных городах. В течение трёх дней в Мурманске, Североморске и Гаджиево для участниц будут проходить лекции и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов в области психологии, образования, медицины и красоты. В числе спикеров – известный врач Андрей Продеус, проректор Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина, телеведущая «Первого канала» Ангелина Грохольская.

Фото: https://vk.com/zvezdasevera_official?z=photo-195728112_457241460%2Fwall-195728112_797