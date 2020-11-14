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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.20 13:00

В рамках конкурса «Атомный Пегасик» библиотечная сеть Полярных Зорь получила специальный приз издательства «Детская литература»

В библиотечные фонды города-спутника Кольской АЭС поступило более 270 новых книг для детей и юношества, среди которых рассказы И.С. Тургенева, роман «Война и мир» Л.Н. Толстого, комедия «Ревизор» Н.В. Гоголя и другие классические произведения, включенные в школьную программу.

Культурно-просветительскую акцию по передаче книг организовал концерн «Росэнергоатом» совместно с Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») в рамках II Международного конкурса «Атомный Пегасик».

Конкурс проходил летом 2020 года. В нем принимали участие увлеченные литературным творчеством школьники из атомных городов России, Белоруссии и Венгрии. Всего на суд профессионального жюри было представлено 597 произведений юных авторов в стихах, прозе, а также в формате иллюстраций.

В числе победителей и призеров «Атомного Пегасика 2020» - полярнозоринские школьники Роман Богданов и Виктория Хлыбова. В награду они получили памятные дипломы, а их работы были включены в итоговый сборник «Когда закончилась война», изданный по итогам конкурса.

Передача в Центральную библиотечную систему города Полярные Зори комплекта новых изданий стала еще одним специальным призом, обладателями которого, получается, стали все юные читатели.

«От всей души поздравляем наших победителей! Огромное спасибо организаторам конкурса за то, что они не только находят и поддерживают юные таланты в регионах, но и содействуют развитию особой социокультурной среды в атомных городах», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

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