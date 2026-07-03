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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.26 15:00

В рамках контроля за ходом реализации программ «Реновация ЗАТО» и «На Севере – жить!» Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в ЗАТО Александровск

В городе воинской славы Полярном глава регионального парламента осмотрел ремонтируемые объекты. Среди них – площадка, где начались подготовительные работы по сносу двух многоквартирных домов.

Этому предшествовала процедура передачи сооружений из федеральной собственности в муниципальную. Для определения подрядчика на выполнение демонтажа размещено извещение о проведении аукциона. На участке дороги по улице Гагарина начат подготовительный этап реконструкции с обустройством тротуара. Обновлена кровля циркульного дома, началось преображение фасада и входных групп.

— Циркульный дом, построенный в 1937 году, – это архитектурная доминанта Полярного. Название он получил за полукруглую форму. Идея сделать в Екатерининской гавани красивые ворота, соединяющие море и сушу, принадлежит командующему Северной военной флотилией Константину Душенову. В восьмидесятые годы здание начало ветшать, а в девяностые стоял вопрос о его консервации и последующем сносе. По своему состоянию сегодня он напоминает кинотеатр «Родина» в Мурманске до ремонта. Довольно сложный объект, но уверен, что подрядчик справится с запланированным объёмом работ, вернув уникальному сооружению красивый вид, – прокомментировал Сергей Дубовой.

На базе Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского создаётся культурно-просветительский центр «Будущее Арктики» – один из семи, которые в ближайшее время откроются в регионе. Направление их деятельности – развитие творческих и интеллектуальных способностей через игру и познание, как детей, так и родителей. В помещении сделан косметический ремонт, приобретена мобильная мебель и современное интерактивное оборудование. Пространство учитывает уникальность и особенность Кольского края – историю, природу, климат, животный и растительный мир.

Особое внимание в рабочей программе было уделено модернизации инженерных сетей. В этом году запланированы масштабные работы по замене магистралей горячего водо- и теплоснабжения. Спикер оценил ход ремонтных работ в Полярном и Снежногорске, отметив, что в постоянном режиме отслеживает этот процесс:

— Сегодня осмотрел сложные участки, где есть сильные уклоны. Подрядчики работы выполняют, несмотря на сложные погодные условия. Их задача в достаточно сжатые сроки заменить около 6 км теплотрассы в Снежногорске и 4 км – в Полярном. В этом году – финальный этап замены трубопроводов, в прошлом году было выполнено 44% от общего объёма.

Парламентарий также посетил посёлок Оленья Губа, которому на недавнем заседании областной Думы было присвоено почётное звание Мурманской области «Населённый пункт морской доблести».

Сергей Дубовой осмотрел двор дома №40 по улице Строителей, где производится капитальный ремонт фасада, а также по инициативе активных жителей предполагается установка скамеек, урн и замена ограждений.

Также депутат оценил ход ремонта модельной библиотеки. Такое новое современное пространство – третье в ЗАТО Александровск. Совсем скоро здесь появятся лаборатория для экопроектов, комфортные зоны для чтения, мастерские для творчества, мини-кинотеатр. Уже завершён монтаж проводки, заменены двери, сделана перепланировка для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Закуплено оборудование и книжная продукция. Дата открытия – 1 октября.

Подводя итоги поездки, спикер Думы выразил удовлетворение увиденным:

— В муниципальном образовании в этом году запланирован достаточно большой объём работ, обновления происходят на важных объектах инфраструктуры. Перед руководством ЗАТО непростая задача – сделать территории более комфортными, безопасными и красивыми, при этом в максимально сжатые сроки нашего северного лета и с минимумом неудобств для жителей.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34579/

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