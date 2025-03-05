В рамках культурной программы МАФ состоятся кинопоказы фильмов о русской Арктике

В Мурманске в рамках культурной программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт 26–27 марта, состоится показ кинолент «Северный полюс» и «Деревня вдов». Эти фильмы рассказывают о неразрывной связи между прошлым и настоящим, о подвигах русских людей, увековеченных в историях о единстве, стойкости и любви к Отечеству. Форум пройдёт под девизом «На Севере – жить!» и станет уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов жизни и развития Арктического региона России.

«Через кино и другие формы культурного выражения программа Форума способствует привлечению внимания широкой аудитории к российской Арктике, ее истории и пониманию роли в развитии страны. Показ таких кинолент имеет исключительное значение: он формирует всестороннее понимание специфики региона и его жителей, а также позволяет узнать о героизме и самоотверженности людей, посвятивших свою жизнь Арктике в разные периоды истории России. В комплексе это имеет важное значение для воспитания гордости за свою Родину и патриотизма в сердцах граждан, способствует развитию интереса к исследованию региона», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума Антон Кобяков.

Российский кинематограф в фильмах «Северный полюс» и «Деревня вдов» представляет две совершенно разные, но одинаково пронзительные истории о человеческой стойкости.

Как сообщает forumarctica.ru, фильм кинокомпании «Русский Север» «Северный полюс» основан на реальных событиях 1960-х годов, когда первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в истории отечественного флота всплыла в непосредственной близости от Северного полюса. События разворачиваются на фоне противостояния двух сверхдержав в период Карибского кризиса. В главных ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и Елена Север.

«История освоения Арктики и покорения Северного полюса по своей значимости абсолютно сравнима с историей освоения космоса, а по насыщенности важными событиями она даже превосходит её. Это не просто история о смелости и прорывных технологиях советских ученых, это история о людях, которые готовы были пожертвовать собой ради идеи. Наш фильм – напоминание о том, что героизм рождается не в приказах, а в сердце. Арктика имела и имеет огромное геополитическое значение для страны, для её обороноспособности, для ее влияния в мире. И мы рады, что нам в фильме «Северный полюс» удалось отразить многогранность арктической темы», – рассказала генеральный продюсер и актриса фильма Елена Север.

Режиссёр картины Александр Котт отметил: «Этот фильм не только про героическое прошлое, но и про настоящее. Важно помнить, что мир держится на хрупком балансе, и иногда одно решение может изменить историю».

Документальный короткометражный фильм Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» «Деревня вдов», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, повествует о подвиге жителей заполярного села Варзуга, основанного в 1466 году, все мужчины которого ушли на фронт в 1941–1945 гг. В память о них в Варзуге возведён единственный в России народный памятник, где на фотографиях рядом с мужчинами портреты их вдов, которых после войны в селе остались 29.

«Мне рассказали, что ни одна из военных вдов в Варзуге замуж так больше и не вышла. Это северное село поразило удивительным почтением к семье, преданностью ей. Там каждый помнит имена и знает судьбы своих родных на несколько поколений. На памятнике и в титрах нашего фильма – одни и те же фамилии. Мошниковы и Вопияшины, Поповы и Заборщиковы живут в Варзуге уже почти пять веков. Никуда не спешат. Обращаются друг к другу по имени-отчеству. Наш фильм о внутренней силе этих людей», – отметила автор сценария и продюсер фильма Ольга Мартисова.

Кинопоказы пройдут 27 марта в 18.00 (д/ф «Деревня вдов»), 19.00 (х/ф «Северный полюс») и 29 марта в 19.30 (х/ф «Северный полюс») в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» при Мурманской государственной универсальной научной библиотеке.

Фото: https://forumarctica.ru/news/kinopokazy-filmov-o-russkoy-arktike-proydut-v-ramkakh-kulturnoy-programmy-maf/