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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.23 16:00

В рамках летней оздоровительной кампании более 10000 юных северян отдохнут на территории Мурманской области

1 июня открываются 72 лагеря дневного пребывания при школах в Мурманске, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Александровске, Видяево, Заозёрске, Североморске, Островном, Кандалакшском, Терском, Кольском, Ловозерском районах, Ковдорском и Печенгском округах. В них отдохнут почти 7000 ребят.  

В три загородных стационарных лагеря – «Гандвиг», Зеленоборскую школу-интернат и «Варзугу» – отправятся ещё 630 юных северян. Кроме того, в рамках кампании будут организованы смены с участием представителей Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» и «Орлят России» на базе лагеря «Гандвиг» для 200 детей.  

«В детских лагерях на территории региона будут проходить смены для льготных категорий, включая детей участников спецоперации, а также тематические смены для ребят, показавших высокие результаты в области науки, спорта, искусства», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова. 

Ещё одно направление, которое поможет интересно провести лето юным северянам, будет реализовываться на базе образовательных организаций. В них откроются дворовые площадки для 2000 детей, а также будет организована походная и экспедиционная деятельность, в рамках которой 1000 ребят среднего и старшего школьного возраста отправятся в путешествия по родному региону продолжительностью от трёх до 14 дней, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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