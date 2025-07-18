В рамках летней оздоровительной кампании около девяти тысяч юных северян отдохнули на территории Мурманской области и за её пределами

Организация отдыха и оздоровления детей – одна из важных задач, предусмотренных стратегическим планом «На Севере – жить!». В этом году в рамках летней оздоровительной кампании около девяти тысяч юных северян уже отдохнули на территории Мурманской области и за ее пределами. На эти цели направлено около полумиллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.

За первую половину летнего сезона лагеря региона, включая пришкольные и стационарные – Центр «На Севере – жить!», «Гандвиг», «Варзуга», Зеленоборская школа-интернат – приняли более шести тысяч детей. В оздоровительные лагеря Краснодарского края и Республики Крым выехали более 2,7 тысячи юных северян.

На территории Кольского Заполярья в лагерях проходят тематические смены: в Центре «На Севере – жить!» одна из таких – объединила талантливых северян для подготовки к Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая впервые состоялась в Мурманске в июне этого года. Для воспитанников смены научно-технической направленности «РобоСтарт» губернатор Андрей Чибис провёл «Арктический диалог». Кроме того, за прошедший летний период для детей были организованы мероприятия с участием военнослужащих в рамках региональной программы «Герои Севера» и лидеров молодежных общественных движений. Профильные смены также включали экскурсии, субботники, походы, соревнования и конкурсы.

«Северный регион требует особого подхода к организации детского отдыха, этому вопросу всегда уделено большое внимание. Для отдыха детей на территории Мурманской области создаем максимально комфортные условия, внедряем новые развивающие программы, и та обратная связь, которую мы получаем от семей северян, подтверждает, что работа в данном направлении идет успешно», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Напомним, всего летняя оздоровительная кампания 2025 года охватит порядка 17 тысяч обучающихся Мурманской области от 6 до 17 лет. Подробная информация об организации отдыха — на сайте Министерства образования и науки и портале «Каникулы 51».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550551/#&gid=1&pid=14