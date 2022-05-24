В рамках масштабного форума «КультАрктика» жители и гости Мурманска станут участниками творческого эксперимента по организации уличного досуга в арктическом климате4620 км и 62 остановки на станциях - на «Таврии» из Мурманска поедем в Севастополь!
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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 11:00

В рамках масштабного форума «КультАрктика» жители и гости Мурманска станут участниками творческого эксперимента по организации уличного досуга в арктическом климате

Культурная программа мероприятий форума, который в этом году пройдёт впервые, включает более 140 разноплановых событий: посетителей и зрителей всех возрастов приглашают принять участие в народных гуляниях и мастер-классах, выставках традиционной живописи и художественных перформансах, работе уличного кинотеатра, концертах классической и современной музыки, а также множестве других разнообразных активностей.

Одним из ключевых событий форума станет «Арктическая кинокухня», которая организована совместно с проектом «Гастрономическая карта России» и пройдёт с 27 по 29 мая на улице Воровского.

«Это экспериментальный фестиваль, который синтезирует на своей площадке кино, гастрономию и уличное шоу. В течение трёх дней будет работать уличный кинотеатр «Сполохи», в котором состоится показ фильмов об Арктике и жизни в Арктике, а также фильмов, снятых в Мурманской области. В зоне уличного кинотеатра расположатся торговые точки, пройдут развлекательные представления и мастер-классы. На фестивале в продаже будет предложено 57 позиций напитков и блюд арктической кухни. Но самым главным событием этой площадки станет гастрономическое представление «Арктическая кухня – в кино!», которое состоится 28 мая», - рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова в ходе оперативного совещания регионального правительства. Как отметила глава областного Минкульта, в ходе гастрономического представления посетители фестиваля исследуют региональное арктическое меню и выявят «фирменное блюдо», которое может ассоциироваться с Мурманской областью при съёмках российских фильмов.

28 мая на площади Пять Углов состоится уличный фестиваль народного творчества и современного искусства. На центральной площади Мурманска расположатся интерактивные площадки с саамскими, поморскими и казацкими играми, ремесленный этнопавильон, тематические фотозоны и арт-инсталляции, отражающие колорит природы Кольского края. Кроме того, каждый участник гуляний сможет присоединиться к созданию двух арт-объектов: арктического вернисажа «Северные росписи» и инсталляции «Айсберг».

Не менее насыщенной будет концертная программа уличного фестиваля, которая пройдет в форме музыкального марафона. Его откроют выступления творческих делегаций 14 муниципалитетов Мурманской области. Специальными гостями фестиваля станут блогер-варганист из Казани Ильдар Гимадиев и заслуженная артистка России Пелагея, завершит музыкальный марафон на площади Пять Углов уличная дискотека от DJ Решетникова.

«Тем, кто захочет продолжить музыкально-танцевальный марафон, мы предложим переместиться к площадке перед областной научной библиотекой, где будет проведена дискотека в наушниках «Арктическая тишь». Дискотека станет частью масштабной программы «Библионочь-2022» в «Научке», – отметила министр культуры.

В рамках акции библиотека приглашает всех желающих на квесты, викторины, мастер-классы, показы планетария, интерактивные выставки и экскурсии. Вечернюю программу «Библионочи» продолжат иммерсивная экскурсия-прогулка «Пять Мурмансков» и открытие выставочного проекта «River of emotions» с пластическим перформансом.

А всех юных северян 28 мая приглашают в областную детско-юношескую библиотеку на акцию «Библиосумерки» - посетителей ждут театрализации, народные игры и хороводы, квизы и литературные баттлы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в течение трёх дней форума по маршруту №6 в Мурманске будет курсировать брендированный троллейбус в стилистике форума. Всех пассажиров фирменного троллейбуса ждёт сюрприз – экскурсия от специалистов Мурманского областного краеведческого музея.

По прогнозам, мероприятия культурной программы форума охватят более 40 тысяч северян и гостей Мурманской области.

Напомним, что форум «КультАрктика» пройдёт в Кольском Заполярье с 27 по 29 мая под девизом «Арктика – территория традиций и эксперимента», его организаторами выступают правительство Мурманской области и региональный Минкульт. Познакомиться с подробной программой культурных событий форума можно в социальных сетях Министерства культуры Мурманской области.

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