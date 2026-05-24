В рамках мероприятий Дня славянской письменности и культуры в Мурманске состоялся традиционный праздник «Слово!»

Он проходил на Площади первоучителей областного центра. В мероприятии приняли участие депутат регионального парламента Герман Иванов, представители правительства области, Мурманской и Мончегорской епархии, литературного сообщества, учащиеся, жители города.

Началось мероприятие с колокольного перезвона и краткого молитвенного обращения. Затем кадеты Нахимовского училища торжественно вынесли копию Самарского знамени, в центре полотнища которого находятся изображения Богоматери и Кирилла и Мефодия в золотом кресте. В рамках праздника состоялось традиционное награждение победителей конкурса костюмов на тему «Творчество русских писателей» и возложение цветов к подножию памятника первоучителям.

- День славянской письменности и культуры объединяет нас с великой историей России, с духовным наследием, которое веками формировало наш народ, его традиции, язык и мировоззрение, - отметил Герман Иванов. - Благодаря Кириллу и Мефодию, создателям славянской азбуки, мы получили возможность передавать знания, сохранять память о прошлом и строить будущее. Для нашего региона этот праздник имеет особое значение. Именно здесь, на Кольской земле, сорок лет назад по инициативе Мурманской писательской организации и представителей общественности зародилась добрая традиция отмечать День славянской письменности. И с тех пор эта традиция бережно передаётся из поколения в поколение.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34370/

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
