В рамках мероприятий народной программы «На Севере – жить!» в муниципалитетах продолжается дорожная кампания

В Кандалакшском округе завершены дорожные работы на двух объектах в административном центре. Речь идёт об улицах Спекова и Данилова, где полностью выполнено фрезерование, укладка нового асфальтобетонного покрытия и обустройство обочин.

В активной фазе ремонта остаются еще несколько ключевых участков. В Кандалакше техника работает на улице Чкалова и Кандалакшском шоссе, а в поселке Зеленоборский бригады сосредоточены сразу на трёх объектах — улицах Заводская, Набережная и Молодёжная.

Полностью завершены дорожные работы сразу в нескольких отдалённых сёлах Терского берега. Особое внимание было уделено духовному и туристическому центру района — селу Варзуга. Здесь проведён ремонт участка, ведущего от региональной трассы непосредственно к Успенской церкви. А в селе Кашкаранцы были приведены в порядок основные внутрипоселковые проезды.

В Умбе работы также вышли на финишную прямую. Подрядчик выполнил ремонт по трем ключевым направлениям: улица Ударников, Горная и Пионерская.

Кольский округ не отстает по темпам. Подрядчик полностью завершил ремонт проезда в посёлке Мурмаши по улице Советской — на участке от площади Кирова до дома №20.

В посёлке Верхнетуломский ремонтируется проезд от улицы Падунской к школе. На данный момент подрядчик выровнял поверхность и уложил нижний слой из щебня. Готовность объекта составляет 70%.

В посёлке Мурмаши на улице Причальная у домов №14, 16 и 18 снят старый изношенный асфальт и начата укладка нижнего слоя. Работы выполнены на 30%, и бригады продолжают работать по графику.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570532/#&gid=1&pid=1