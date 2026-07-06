С 1 июля региональные социальные выплаты проиндексированы на 4%, ими воспользуются более 200 тысяч северянНа пригородных маршрутах Мурманской области появятся новые автобусы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.07.26 11:00

В рамках мероприятий народной программы «На Севере – жить!» в муниципалитетах продолжается дорожная кампания

В Кандалакшском округе завершены дорожные работы на двух объектах в административном центре. Речь идёт об улицах Спекова и Данилова, где полностью выполнено фрезерование, укладка нового асфальтобетонного покрытия и обустройство обочин.

В активной фазе ремонта остаются еще несколько ключевых участков. В Кандалакше техника работает на улице Чкалова и Кандалакшском шоссе, а в поселке Зеленоборский бригады сосредоточены сразу на трёх объектах — улицах Заводская, Набережная и Молодёжная.

Полностью завершены дорожные работы сразу в нескольких отдалённых сёлах Терского берега. Особое внимание было уделено духовному и туристическому центру района — селу Варзуга. Здесь проведён ремонт участка, ведущего от региональной трассы непосредственно к Успенской церкви. А в селе Кашкаранцы были приведены в порядок основные внутрипоселковые проезды.

В Умбе работы также вышли на финишную прямую. Подрядчик выполнил ремонт по трем ключевым направлениям: улица Ударников, Горная и Пионерская.

Кольский округ не отстает по темпам. Подрядчик полностью завершил ремонт проезда в посёлке Мурмаши по улице Советской — на участке от площади Кирова до дома №20.

В посёлке Верхнетуломский ремонтируется проезд от улицы Падунской к школе. На данный момент подрядчик выровнял поверхность и уложил нижний слой из щебня. Готовность объекта составляет 70%.

В посёлке Мурмаши на улице Причальная у домов №14, 16 и 18 снят старый изношенный асфальт и начата укладка нижнего слоя. Работы выполнены на 30%, и бригады продолжают работать по графику.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570532/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Комментарии юриста hh.ru: сколько времени можно тратить на перекуры и грозит ли за это наказание?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:40«Города Югры». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь чаще копит на жильё и путешествия, те, кто старше, — на будущее детей и жизнь на пенсии, но в приоритете у всех — финансовая подушка-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Превентивные рейды по поручению губернатора: мурманский дом на Новом Плато, 9 – пример эффективной работы УК-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять