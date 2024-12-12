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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.24 14:50

В рамках мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов планируется уменьшить штатную численность администрации Мурманска, перераспределив функции ряда комитетов и отделов

Сегодня состоялось шестое заседание Совета депутатов города Мурманск. В повестке было рассмотрено 16 вопросов, главными темами обсуждения стали бюджет муниципального образования город Мурманск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и утверждение структуры администрации города Мурманска.

Совет депутатов принял бюджет Мурманска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Ранее, в первом чтении были утверждены основные показатели главного финансового документа города-героя на 2025 год в следующих значениях: прогнозируемый общий объём доходов в сумме 21 млрд 822 млн 311 тысяч 170,28 рубля; общий объём расходов в сумме 23 млрд 165 млн 592 тысячи 415,28 рубля; размер дефицита в сумме 1 млрд 343 млн 281 тысячу 245,00 рублей.

— Бюджетная политика направлена на сохранение наших приоритетов, скорректирована с учётом экономической ситуации в стране и необходимости выполнения первоочередных задач, поставленных перед нами мурманчанами, отмеченных в Указах Президента России, национальных проектах, стратегическом плане «На Севере - жить!» и мастер-плане Мурманской агломерации, — отметил глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

При этом, как и в предыдущие годы, сохранена социальная направленность бюджета. Объём средств, которые выделены на социальную сферу (образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику), составляет 69% от всей расходной части бюджета.

Отдельное внимание уделено предоставлению новой меры поддержки педагогическим работникам. С 1 января 2025 года приезжие специалисты ежемесячно смогут получать выплату за аренду жилья – 25 тысяч рублей. Депутаты инициативу поддержали. Аналогичная норма действует и на уровне региона. Компенсация расходов на оплату жилых помещений также предусмотрена в бюджете следующего года.

В рамках комплексного плана повышения эффективности бюджетных расходов, который реализуется в Мурманской области, продолжается оптимизация структуры администрации города. При подготовке решения, принятого сегодня Советом депутатов города Мурманска, был проведён анализ деятельности её структурных подразделений.

— Исходя из тех задач, которые необходимо выполнять, мы уменьшим штатную численность администрации Мурманска, перераспределив функции ряда комитетов и отделов, — рассказал Юрий Сердечкин. — Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность работы администрации и при этом сохранить объём и качество муниципальных услуг не в ущерб интересам жителей города-героя.

Напомним, работа в этом направлении началась ещё в 2022 году, тогда была сокращена одна должность заместителя главы администрации города Мурманска, а также реорганизован ряд комитетов.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29032&page=1

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