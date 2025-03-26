В рамках Международного арктического форума состоялась выездная встреча на территории перспективной агломерации «Гектара Арктики»

Сегодня в рамках Международного арктического форума состоялась выездная встреча на территории перспективной агломерации «8 км автодороги «Серебрянка». Участие в ней приняли заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова, руководитель управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко и министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина. Встреча прошла с участием лидеров инициативной группы агломерации программы «Гектар Арктики».

Землепользователи агломерации «8 км автодороги «Серебрянка», которые являются участниками программы «Гектар Арктики», первыми в Северо-Западном федеральном округе создали товарищество собственников недвижимого имущества – ТСН «Серебряная сказка». Это позволило принимать совместные решения для развития агломерации, облегчило взаимодействие с государственными органами и ресурсоснабжающими организациями.

«За относительно небольшой срок реализации программы «Гектар» в Арктике мы видим, как на месте пустырей начали возникать новые поселения. Их создают активные северяне, которые не только строят на собственной земле дома, но и создают сообщества единомышленников. Агломерация, созданная участниками программы в Мурманской области, – результат эффективного взаимодействия людей и государства, которое обеспечивает высокую скорость созидательных изменений на большой территории. Земля вовлечена в хозяйственный оборот, активно осваивается. Благодаря кооперации между жителями активно растущее поселение обрастает необходимой инфраструктурой ровно в том объёме, который требуется людям, многие из которых намерены переехать со своими семьями в новые дома уже этим летом. У программы огромный потенциал. Сегодня в Арктике доступно около 1 млн бесплатных гектаров, 2/3 из которых расположены в Мурманской области. Уверена, что модель взаимодействия, опробованная на мурманской земле, востребована в других регионах. Важно распространять и тиражировать этот опыт и в Арктике, и на Дальнем Востоке», – подчеркнула заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

В настоящее время агломерация «8 км автодороги «Серебрянка» насчитывает 66 земельных участков. Установлено 55 видов разрешенного использования (ВРИ), из них преимущественно граждане выбирают индивидуальное жилищное строительство, также установлено восемь ВРИ для ведения туристического и гостиничного бизнеса. Участниками получено шесть сертификатов по программе «Свой дом в Арктике», подано девять уведомлений о начале строительства, а также заключено 25 договоров технологического присоединения к электрическим сетям.

«Программа «Гектар Арктики» эффективно реализуется в Мурманской области благодаря системной работе правительства Мурманской области и активной позиции самих участников. Мы видим, как граждане объединяются, осваивают территории и создают новые точки роста для региона. Программа создаёт условия для развития инфраструктуры и локальных сообществ, что делает её ключевым инструментом устойчивого развития Арктической зоны России», – отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

В ходе встречи участники программы – «гектарщики» – поделились успешным опытом объединения граждан для совместного развития территории, провели экскурсию по своим участкам и рассказали о планах по дальнейшему обустройству агломерации.

«Президент РФ Владимир Путин определил развитие Дальнего Востока и Арктики одним из национальных приоритетов. В этой связи крайне важным фактором стало повышение качества жизни людей. А это развитие жилищного строительства, инфраструктуры, внедрение удобных механизмов предоставления земельных участков, чтобы люди хотели сюда приезжать и строить здесь своё будущее. «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики» стали эффективными механизмами для привлечения новых жителей, развития территорий и укрепления экономики макрорегионов. По данным ФИС «На Дальний Восток», которую разработал и сопровождает Росреестр, за время действия данных программ предоставлено более 122 тысяч земельных участков общей площадью 99,1 тысячи гектаров в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации», – сказала заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова.

Как отмечает региональное Министерство имущественных отношений, Мурманская область продолжает уверенно удерживать первое место среди регионов Арктики по темпам реализации программы «Гектар Арктики». За три с половиной года с момента старта проекта подано почти 8 00 заявок, из которых более 1750 поступили от жителей других субъектов РФ. На сегодняшний день в безвозмездное пользование и собственность передано более 3500 земельных участков, что свидетельствует о высокой востребованности программы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/