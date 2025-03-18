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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 11:55

В рамках Международного арктического форума стартовал проект «Душа России. Арктика»

Проект «Душа России. Арктика» стартовал в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ), который пройдёт 26–27 марта в Мурманске. Организатор – социальная платформа Фонда «Росконгресс» – Фонд «Инносоциум».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 17 марта в Мурманском областном краеведческом музее состоялась торжественная церемония передачи скульптуры горбатого териберского кита – одного из символов, представлявших Россию на XVI саммите БРИКС в Казани и на выставке «Национальные бренды БРИКС», которая прошла в рамках ПМЭФ-2024.

«Арктика – уникальный регион, имеющий стратегическое значение. Устойчивое развитие Арктики и регионов Крайнего Севера являются приоритетом для России. Форум станет платформой для объединения усилий по комплексному развитию Заполярья. Важную роль в развитии человеческого капитала региона, поддержке и сохранении культуры коренных малочисленных народов Арктики играют мероприятия проекта «Душа России. Арктика», которые ставят целью продвижение культурно-исторических ценностей, традиций и творческого наследия народов Севера, выступают универсальной площадкой для диалога участников творческого сообщества, поддерживают креативные индустрии – эффективно развивающееся и перспективное направление экономики региона», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков.

Также были анонсированы основные мероприятия проекта «Душа России. Арктика», которые пройдут 25–30 марта. В частности, запланированы показы документальных фильмов «Великий Северный путь», «В Арктику», художественные фильмы «Филателия», «На выдохе» и другие картины.

«Кинопрограмма Международного арктического форума-2025 будет способствовать укреплению национального самосознания, продвижению культурных ценностей и объединению поколений вокруг важных исторических дат и национальных символов. Благодаря бесплатному формату эта программа станет доступной для всех жителей Мурманской области и гостей форума.  Это не просто фильмы или мультфильмы – это своего рода часть культурной миссии крупнейшего арктического события», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В сотрудничестве с «Роскино» и «Союзмультфильмом» в кинотеатрах, учреждениях культуры и арт-пространствах Мурманской области представят кинокартины и анимационные работы, посвященные культуре, традициям и истории народов России. В рамках детской программы «Арктические киноканикулы» можно будет увидеть «Лучшие серии сериалов Союзмультфильма» и «Теплую анимацию Союзмультфильма».

«Регионы российского Крайнего Севера обладают богатой культурой, традициями, а также своеобразной, неповторимой природой, что может стать основой для множества проектов в сфере креативных индустрий. В коллекции нашей киностудии есть множество классических лент, посвященных Северу, а также современный мультсериал «Умка», который вошел в программу показов «Союзмультфильма» в рамках МАФ. Собранные нашими специалистами анимационные программы репрезентуют всю палитру богатой коллекции «Союзмультфильма», в которую вошли проекты, выполненные в разных стилях, техниках и жанрах», – отметила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Развитию креативных индустрий региона будет посвящена сессия «Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса».

«Кино является мощным средством коммуникации. Кинопоказы в рамках проекта «Душа России. Арктика» способствуют интеграции культурного наследия в формирование нашего представления о своей истории, культуре и идентичности. Они помогают акцентировать внимание на ключевых моментах истории страны и продвигают универсальные человеческие ценности. Молодёжная аудитория для нас имеет особое значение. Память о трагических и героических моментах должна оставаться живой и актуальной, особенно для молодёжи. Эти фильмы служат связующим звеном между поколениями и способствуют укреплению таких черт национального характера, как честь, достоинство, благородство, мужество и духовность», – подчеркнула заместитель директора Фонда «Росконгресс», председатель совета Фонда «Росконгресс» – Фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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