В рамках международной акции «Сад Памяти» в Мурманской области высадили более 17200 деревьев и кустарников различных пород

Мероприятия состоялись в Кольском, Кандалакшском и Терском районах, в Печенгском и Ковдорском муниципальных округах, в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах и ЗАТО г. Заозерск.

В этом году акция, посвященная погибшим в годы проведения Великой Отечественной войны и в ходе проведения специальной военной операции, прошла в пятый раз.

Активное участие в мероприятиях приняли представители Департамента лесного хозяйства по СЗФО, исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, государственного фонда «Защитники Отечества по Мурманской области», АНО «Комитет семей воинов Отечества Мурманской области», представители волонтёрских движений и неравнодушные жители Мурманской области. Общее количество участников в Мурманской области составило порядка 1000 человек.

«Каждое высаженное дерево – символ жизни и благодарности всех жителей нашей страны. Такие акции позволяют увековечить память о героях боевых действий, а также внести значительный вклад в восстановление лесов. Благодарю всех, кто высадил саженцы в рамках «Сада памяти», за то, что не остаетесь равнодушными и принимаете активное участие в таких значимых мероприятиях», – подчеркнула глава регионального минприроды Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru