В рамках модернизации первичного звена здравоохранения продолжается капитальный ремонт поликлиники в Мурмашах

Работы на объекте начались в апреле 2022 года и по условиям контракта должны быть завершены в марте 2023 года. Ход капитального ремонта 24 ноября проверила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Поликлиника полностью закрыта на ремонт, что позволяет, во-первых, не создавать неудобств для посетителей и сотрудников поликлиники, а во-вторых, вести работы с опережением графика. Этот объект планируется сдать раньше назначенного срока как раз потому, что мы можем работать одновременно на всех четырёх этажах и в несколько смен, распределяя и разграничивая технологические», – отметила Ирина Вабищевич.

Особое внимание глава министерства уделила доступности поликлиники для маломобильных граждан.

«Все наши новые объекты отвечают требованиям доступной среды. На первом этаже организован пандус, в здании новые лифты, поэтому посетители смогут безбарьерно перемещаться по интересующим их кабинетам», – подчеркнула Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в настоящее время на территории региона реализуются работы по капитальному ремонту еще пяти поликлиник (двух в Мурманске, по одной в Заполярном, Ревде и Оленегорске), также завершены работы по капитальному ремонту двух поликлиник в Ковдоре и Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru