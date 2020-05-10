В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицы, названные в честь Победы и героев Великой Отечественной войны

Мурманская область примет участие в проекте «Улица Победы», приуроченном к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он реализуется в 83 субъектах – участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты и площади, названные в честь Великой Победы и героев Великой Отечественной войны.

В нашем регионе будут произведены работы на восьми улицах в Мурманске: улицах Сафонова, Халатина, Героев Рыбачьего, Бабикова, Щербакова, Николаева, Генералова и Лобова, а также на двух улицах в Коле: улице Андрусенко и улице Кривошеева.

Следить за преображением улиц, которые вошли в программу работ, можно с помощью интерактивной карты в приложении «Улица Победы». Здесь представлены сведения о ходе дорожных мероприятий, интересные исторические факты, связанные с ремонтируемыми улицами, фотографии объектов до и после проведения работ.

Подробная информация о проекте «Улица Победы» - на сайте.

Проект «Улица Победы» стал инициативой ряда российских регионов, которую поддержало Министерство транспорта РФ. Важной задачей проекта является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, он также направлен на повышение информированности россиян об исторических событиях в стране, подвиге советского народа и вкладе каждого региона в Великую Победу, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.