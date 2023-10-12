Мурманская область. Арктика (16+)12.10.23 12:30
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по обустройству освещения дорог регионального значения Мурманской области
Раньше установленного срока завершено устройство недостающего стационарного электроосвещения сразу на двух участках автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кола – Мурмаши с подъездами (км 4+320 - км 4+560 и км 13+500 - км 14+100). Установлено 59 светильников с люминесцентными лампами.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, полноценно освещение заработает после подключения линии к электричеству электросетевой организации, срок подключения – до 15 ноября этого года.
Гарантийный срок на выполненные работ составляет пять лет, в течение которого подрядчик обязан, будет устранять дефекты в случае их выявления.
Фото: https://gov-murman.ru
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