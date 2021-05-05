В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Коле начались дорожные работы

В этом году здесь ведётся ремонт семи участков местных дорог общего пользования.

На данном этапе осуществляется фрезерование дорожного покрытия. Подрядчик ООО «Северстроймонтаж» уже снял старый асфальт на улице Поморской, ведущей к городской набережной. Продолжается фрезеровка на проспекте Защитников Заполярья, после чего работы продолжатся на других объектах.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в мае планируется произвести устройство бордюрного камня, после чего начнутся работы следующего этапа. Окончание ремонта согласно контракту – до 1 сентября текущего года.

Дороги Колы входят в агломерацию «Мурманская», а заказчиком ремонтных работ на местных дорогах выступает МКУ «Управление городского хозяйства МО г.Кола».