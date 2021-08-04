В рамках национального проекта «Демография» в Алакуртти продолжается строительство детского сада на 75 мест

Ход работ на объекте проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«На сегодняшний день подрядчик возвёл наружные стены и продолжает кладку внутренних. Сейчас на стройплощадку доставлены 50% плит перекрытий. В ближайшее время прибудет оставшаяся часть. Подрядчик обязуется уложить их в течение двух недель», – отметила Александра Седлецкая.

Напомним, производство строительных работ задержала скала, обнаружившаяся по всему периметру будущего здания. Перед подрядчиком стоит задача нагнать отставание. Как подчеркнула и.о. заместителя министра строительства региона, на ходе строительства сказывается рост цен на материалы и отсутствие определённых позиций на рынке в достаточном объёме.