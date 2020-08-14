Мурманская область. Арктика (16+)14.08.20 10:15
В рамках национального проекта «Экология» в Мурманске проводятся мероприятия по сохранению водных объектов
22 августа в Мурманске состоится субботник по очистке береговой полосы, прибрежной территории и акватории ручья Чистого.
Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, внести свой вклад в общее дело по очистке родного края может каждый. Для участия в мероприятии просим сообщить данные о количестве участников на электронный адрес: lubavina@gov-murman.ru или по телефону 8 (815 2) 486-842.
Сбор участников будет осуществляться в 10.00 у парковки, расположенной рядом со зданием «Макдональдс» (г. Мурманск, просп. Кольский, 113а, остановка «Якорный переулок»).
Одновременно напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах.
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