В рамках национального проекта «Экология» в Мурманске проводятся мероприятия по сохранению водных объектов

22 августа в Мурманске состоится субботник по очистке береговой полосы, прибрежной территории и акватории ручья Чистого.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, внести свой вклад в общее дело по очистке родного края может каждый. Для участия в мероприятии просим сообщить данные о количестве участников на электронный адрес: lubavina@gov-murman.ru или по телефону 8 (815 2) 486-842.

Сбор участников будет осуществляться в 10.00 у парковки, расположенной рядом со зданием «Макдональдс» (г. Мурманск, просп. Кольский, 113а, остановка «Якорный переулок»).

Одновременно напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах.