Более 29 млн рублей дополнительно выделено для организации оздоровления и лечения льготных категорий северянНа карте Мурманской области появился новый археологический памятник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.07.22 11:00

В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году будут модернизированы две мурманские детские библиотеки

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» филиал №17 «Яблочко» на улице Скальная, 13 является центром экологического просвещения, в ней есть «живой уголок». Так проект получил название «Живая библиотека».

Главная концепция – построение яркого, наполненного энергией пространства, которое создает все условия для живого общения как между библиотекарем и читателем, так и между посетителями. Возможность взаимодействия с природой посредством посещения «живого уголка», в котором находятся представители флоры и фауны.

В библиотеке будет создана «живая комната» с помощью современных технологий 3D видеомэппинга.

Ещё одно учреждение, которое реконструируют – МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» филиал №4 «Умка» на улице Капитана Пономарева, 9/5. Проект её модернизации носит название «Умная библиотека». В помещениях библиотеки установят современные энергосберегающие технологии, сплит-систему, увлажнитель воздуха и датчики регулировки тепла. В санитарных комнатах поставят сенсорные экраны.

Как сообщает администрация города Мурманска, в  областном центре в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» с 2019 года создано три модельные муниципальные библиотеки. В 2019 году открыта первая в России модельная библиотека на базе информационного интеллект-центра №24 МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска» на улице Шабалина, 59. В том же году модернизирована детская библиотека-филиал №12 на улице Баумана, 24 – «Доброжелательная библиотека». В 2020 году обновлена детская библиотека-филиал №15 на проспекте Ленина, 94 – «Удобная библиотека».

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23078&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на свежую белокочанную капусту, картофель и сахарный песок продолжает радовать северян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 21 копейку, доллар теряет почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика