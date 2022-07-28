В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году будут модернизированы две мурманские детские библиотеки

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» филиал №17 «Яблочко» на улице Скальная, 13 является центром экологического просвещения, в ней есть «живой уголок». Так проект получил название «Живая библиотека».

Главная концепция – построение яркого, наполненного энергией пространства, которое создает все условия для живого общения как между библиотекарем и читателем, так и между посетителями. Возможность взаимодействия с природой посредством посещения «живого уголка», в котором находятся представители флоры и фауны.

В библиотеке будет создана «живая комната» с помощью современных технологий 3D видеомэппинга.

Ещё одно учреждение, которое реконструируют – МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» филиал №4 «Умка» на улице Капитана Пономарева, 9/5. Проект её модернизации носит название «Умная библиотека». В помещениях библиотеки установят современные энергосберегающие технологии, сплит-систему, увлажнитель воздуха и датчики регулировки тепла. В санитарных комнатах поставят сенсорные экраны.

Как сообщает администрация города Мурманска, в областном центре в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» с 2019 года создано три модельные муниципальные библиотеки. В 2019 году открыта первая в России модельная библиотека на базе информационного интеллект-центра №24 МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска» на улице Шабалина, 59. В том же году модернизирована детская библиотека-филиал №12 на улице Баумана, 24 – «Доброжелательная библиотека». В 2020 году обновлена детская библиотека-филиал №15 на проспекте Ленина, 94 – «Удобная библиотека».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23078&page=1