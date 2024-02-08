В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Туломе появились первые зеркальные дома

В отеле-резиденции «Северное сияние» (4*) в Туломе открылись новые объекты размещения – зеркальные дома.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, этот проект запущен в 2022 году с государственной поддержкой на создание кемпинга, но комплекс продолжает своё развитие.

«Важно, что предприниматели не останавливаются на использовании уже знакомых технологий в регионе, а ищут новые форматы строительства гостиничных объектов. Креативность нужна в туризме, но главное не забывать про комфорт и безопасность гостей. Также необходимо отметить, что бизнес не только использует средства поддержки, но и инвестирует собственные средства в развитие», - прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Объект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», плана «На Севере – жить!».

Фото: https://tourism.gov-murman.ru/news/510774/#&gid=1&pid=1