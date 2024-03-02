Соревнования Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу принесли сборной региона 18 медалейЗолотые руки: кенийский стартап превращает отходы от ананасов в модную обувь, а камбоджийский бизнесмен делает из пластиковых бутылок качественные мётлы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.24 13:00

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и стратегического плана «На Севере – жить» продолжается строительство нового корпуса онкологического диспансера в областном центре

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил о том, что в ближайшие 6 лет на модернизацию системы здравоохранения России будет направлено дополнительно более 1 трлн рублей.

По словам Владимира Путина, один из приоритетов государства – увеличение продолжительности жизни. Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года. Это доковидный уровень. Однако, к 2030 году продолжительность жизни в стране должна составить не менее 78 лет, отметил глава государства.

Для этого будут продолжены нацпроекты по борьбе с онко- и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также диабетом.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в Мурманской области 92,8% пациентов с болезнями сердца полностью обеспечены лекарственными препаратами.

Ранняя выявляемость онкологических заболеваний в регионе выше 60%. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте 5 и более лет по итогам 2023 года составляет 60,2%, что выше значения показателя, установленного федеральным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» для Мурманской области и выше среднего значения по России. С целью уточнения диагноза злокачественных новообразований расширен объём и спектр иммуногистохимических исследований. В 2023 год проведено более четырёх тысяч таких исследований, что почти в два раза превышает показатели 2022 года.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и стратегического плана «На Севере – жить» продолжается строительство нового корпуса онкологического диспансера в областном центре.

Жителям Мурманской области старше 60 лет по медицинским показаниям оказывается медицинская помощь по профилю «гериатрия». В 2023 году 928 человек старше трудоспособного возраста получили помощь на геронтологических койках. Около 90% человек старше 60 лет с выявленными заболеваниями и патологическими состояниями находятся под диспансерным наблюдением.

Кроме того, президент Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Также в ходе послания Федеральному Собранию президент сообщил о необходимости устойчивого роста рождаемости и о новой комплексной программе по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми.

В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

В Мурманской области в 2023 году проведён 481 полный цикл ЭКО семьям, страдающим бесплодием, что составляет 141% от годового плана. ЭКО проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Отбор женщин и их подготовка на процедуру экстракорпорального оплодотворения осуществляется в центре репродуктивных технологий «Эмбрилайф» на базе Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Центр создан в рамках мероприятий стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В 2023 года в Перинатальном центре открыт кабинет катамнеза для беременных женщин с высокой степенью риска, для новорожденных и детей до 3 лет. В кабинете оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь детям из групп перинатального риска, в том числе детям с низкой, экстремально низкой массой тела и детям из группы риска по формированию хронической и инвалидизирующей патологии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Моя любовь и звезды». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Вермишель, шлифованный рис и подсолнечное масло вышли в лидеры по росту цен в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 49 копеек, евро прибавило почти 18 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2024 года-PRO ЖКХ (18+)Количество обращений в адрес мурманского регоператора уменьшилось в феврале на 17%-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика