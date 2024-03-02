Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил о том, что в ближайшие 6 лет на модернизацию системы здравоохранения России будет направлено дополнительно более 1 трлн рублей.

По словам Владимира Путина, один из приоритетов государства – увеличение продолжительности жизни. Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года. Это доковидный уровень. Однако, к 2030 году продолжительность жизни в стране должна составить не менее 78 лет, отметил глава государства.

Для этого будут продолжены нацпроекты по борьбе с онко- и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также диабетом.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в Мурманской области 92,8% пациентов с болезнями сердца полностью обеспечены лекарственными препаратами.

Ранняя выявляемость онкологических заболеваний в регионе выше 60%. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте 5 и более лет по итогам 2023 года составляет 60,2%, что выше значения показателя, установленного федеральным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» для Мурманской области и выше среднего значения по России. С целью уточнения диагноза злокачественных новообразований расширен объём и спектр иммуногистохимических исследований. В 2023 год проведено более четырёх тысяч таких исследований, что почти в два раза превышает показатели 2022 года.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и стратегического плана «На Севере – жить» продолжается строительство нового корпуса онкологического диспансера в областном центре.

Жителям Мурманской области старше 60 лет по медицинским показаниям оказывается медицинская помощь по профилю «гериатрия». В 2023 году 928 человек старше трудоспособного возраста получили помощь на геронтологических койках. Около 90% человек старше 60 лет с выявленными заболеваниями и патологическими состояниями находятся под диспансерным наблюдением.

Кроме того, президент Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Также в ходе послания Федеральному Собранию президент сообщил о необходимости устойчивого роста рождаемости и о новой комплексной программе по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми.

В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

В Мурманской области в 2023 году проведён 481 полный цикл ЭКО семьям, страдающим бесплодием, что составляет 141% от годового плана. ЭКО проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Отбор женщин и их подготовка на процедуру экстракорпорального оплодотворения осуществляется в центре репродуктивных технологий «Эмбрилайф» на базе Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Центр создан в рамках мероприятий стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В 2023 года в Перинатальном центре открыт кабинет катамнеза для беременных женщин с высокой степенью риска, для новорожденных и детей до 3 лет. В кабинете оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь детям из групп перинатального риска, в том числе детям с низкой, экстремально низкой массой тела и детям из группы риска по формированию хронической и инвалидизирующей патологии.

Фото: https://gov-murman.ru