В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Мурманской области завершается контрактация на 2021 год и стартует – на 2022 год

Сегодня на оперативном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин доложил о ходе реализации дорожного нацпроекта в Заполярье. «Для достижения показателей нацпроекта в текущем году необходимо привести в порядок 2% региональных трасс и 5% дорог агломерации «Мурманская», – отметил Артем Гришин.

Минтранс планирует превысить минимально необходимый показатель и отремонтировать более 57 км дорог по всему региону. Из них более 41 км – это региональные трассы, контракты на выполнение работ в 2021 году уже заключены.

В Коле также заключены контракты на приведение в нормативное состояние семи объектов. В Мурманске подрядчики на выполнение ремонтных работ определены, в ближайшее время планируется заключить контракты. В столице Заполярья этим летом будет отремонтировано 26 местных дорог.

Общее финансирование нацпроекта в 2021 году составляет 1 миллиард 86 миллионов рублей, из которых порядка 540 миллионов предоставляет федеральный бюджет. По предварительный расчетам, около 93% финансирования уйдет на контрактацию работ 2021 года, а остальное будет направлено на ремонт дорог в 2022 году.

Министр доложил, что на данный момент для ремонта в следующем году прорабатывается 16 объектов: 11 региональных дорог, две дороги в Коле и три в Мурманске. Кольские объекты уже прошли общественные обсуждения, а мурманские были предложены горожанами в рамках народного проекта «Дороги Мурманска».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор обратил особое внимание на необходимость завершить до 1 апреля торги по всем объектам, финансируемым на средства этого года. А кроме того - подготовиться заблаговременно к ямочному ремонту, который начнётся, когда сойдёт снег.