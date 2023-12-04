В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Владимиром Путиным, завершён ремонт моста через реку Ваенга

Мост расположен на Объездной автомобильной дороге города Североморск (км 5+871) и находится в составе транспортной развязки кругового движения. Общая длина его составляет – 33,30 погонных метра.

Напомним, год постройки моста – 1939-й, а год последней реконструкции строения – 1966-й.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках ремонта подрядчик выполнил работы по ремонту пролетных строений, промежуточных опор и подходов к мосту, устройству сопряжения моста, водоотводных лотков, укреплению откосов и установке металлического оцинкованного одностороннего барьерного ограждения дорожной и мостовой группы, нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Сооружение предназначено для пропуска двух полос движения автотранспорта в одном направлении. Для пропуска движения в сторону г. Североморск рядом расположен второй двухполосный мост.

Данный мост обеспечивает связь улиц Восточной и Окольной с Парковым проездом города Североморска. Также вблизи моста расположен выход в знаменитый загородный парк, где местные жители и гости города могут провести время и насладиться красотой природы под легкий шум бурного течения реки Ваенга.

Фото: https://gov-murman.ru