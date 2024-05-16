В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на автодороге Умба – Кандалакша начался ремонт

На региональных дорогах дан старт дорожно-строительному сезону, а именно в южной части Кольского Заполярья на автодороге Умба – Кандалакша в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, указанная трасса с 2019 года планомерно приводится в нормативное состояние в рамках нацпроекта. В предыдущие периоды были выполнены ремонты на выборочных участках, общей протяжённостью 25 км, а в прошлом году на 59 км был отремонтирован мост через ручей Верес.

В этом году ведутся работы на участке км 0 – км 90 выборочно, общая протяженность ремонта составит 8 километров. На сегодняшний день подрядчиком ведутся работы по демонтажу секций барьерного ограждения, фрезерованию асфальтобетонного покрытия.

Гарантийный срок на ремонт покрытия, в течение которого подрядчик устраняет выявленные дефекты, составит 4 года после завершения работ.

Фото: https://gov-murman.ru