В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на автодороге Умба-Кандалакша начался ремонт ещё одного участка

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем году опережающими темпами завершен ремонт участков (км 0+600 - км 4+000, км 10+877 - км 11+077, км 11+167 – км 13+727, км 49+389 - км 51+202) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Умба – Кандалакша. Напомним, что общая протяжённость ремонта составила около 8 километров.

За счёт средств экономии, образовавшейся в ходе исполнения областного бюджета, принято решение о ремонте дополнительного участка автодороги Умба – Кандалакша, км 46 – км 50, общей протяженностью 3 километра.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на сегодняшний день подрядная организация уже выполнила фрезерование покрытия проезжей части, впереди работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, укреплению обочин и нанесению горизонтальной дорожной разметки. Объём работ составит порядка 23 тысяч квадратных метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/