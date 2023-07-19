В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали трассу, проходящую через Мурмаши

Завершение ремонта региональной автодороги Кола – Мурмаши является важным шагом в ходе дорожной кампании текущего года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ремонт объекта являлся одним из главных аспектов повышения транспортной доступности небольших населённых пунктов.

Она дублирует федеральную трассу Р-21 Кола, однако, пользуясь дорогой Кола – Мурмаши, жители Кольского района добираются до областного центра, значительно быстрее. Также по ней следует автобусный маршрут №106 «Мурманск – Аэропорт».

Благодаря оперативности подрядчика, ремонтные работы были начаты в июне и уже через две недели дорожно-строительного сезона открыто движение по отремонтированной дороге.

Напомним, что в 2022 году в рамках нацпроекта отремонтирован участок дороги протяженностью 5,6 км, в этом году 4,5 км. В ходе ремонта выполнено снятие старого асфальта, устроен выравнивающий и верхний слои дорожной одежды, укреплены обочины и нанесена разметка.

Гарантийный срок, предусмотренный контрактом, составляет 4 года. Это значит, что в течение этого периода подрядчик обязан устранять выявленные нарушения.

Фото: https://gov-murman.ru