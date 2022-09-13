В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирован участок дороги «Умба – Кандалакша» и автоподъезд

В Мурманской области выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения Умба – Кандалакша, км 0 – км 90 и автоподъезд к Кандалакше, км 0 – км 2+266, запланированные на 2022 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядной организацией ООО «УК МДУ» в рамках исполнения государственного контракта полностью проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, устройство горизонтальной дорожной разметки краской с микростеклошариками.

Большая протяженность дорог приведена в нормативное состояние, что способствует снижению аварийности. А увеличение пропускной способности Мурманской области – повышению активности населения и экономическому росту региона.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области просит участников дорожного движения соблюдать требования дорожных знаков и разметки при комфортном проезде данных участков дорог.

Фото: https://gov-murman.ru