В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано более 30 км автодороги Умба – Кандалакша

В Кандалакшском районе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершены ремонтные работы на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Умба – Кандалакша (выборочно на участке с 46 км по 50 км). Отремонтировать дополнительный участок стало возможно благодаря сложившейся экономии по результатам торгов.

На объекте ремонта выполнены работы по замене существующего покрытия с устройством выравнивающего и верхнего слоёв, нанесена горизонтальная разметка дорожной краской с микростеклошариками.

Гарантийный срок на ремонт покрытия, в течение которого подрядчик устраняет выявленные дефекты, составляет 7 лет.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, указанная трасса с 2019 года планомерно приводится в нормативное состояние в рамках нацпроекта. В предыдущие периоды были выполнены ремонты на выборочных участках, общей протяжённостью 25 км, а в прошлом году был отремонтирован мост через ручей Верес.

Ранее в этом году выполнялся ремонт на участках 0+600 – 4+000, 10+877 – 11+077, 11+167 – 13+727, 49+389 – 51+202. Общая протяжённость ремонта составила около 8 км.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/