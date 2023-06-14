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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 10:00

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается реконструкция моста через реку Эйнч

В прошлом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области была начата реконструкция мостового перехода через реку Эйнч. Мост построен в 1960-х годах и расположен на 103-м километре региональной автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Река Эйнч впадает в Серебрянское водохранилище, которое, в свою очередь, соединяется с рекой Вороньей, впадающей в Баренцево море. Этот район особо популярен у грибников, охотников и рыболовов. Для этого места характерна тундра с невысокими сопками, на склонах и верхушках которых встречаются сейды.

В прошлый строительный сезон на мостовом сооружении были выполнены подготовительные работы, которые включали в себя вырубку древесно-кустарниковой растительности, демонтаж дорожных знаков, сооружение опор и устройство металлических гофрированных труб, и были начаты работы по устройству дорожной одежды.

После технологического перерыва в апреле текущего года начались основные этапы реконструкции.

Подрядчик приступил к работам по сопряжению мостового перехода с насыпями подходов, в том числе засыпке и уплотнению насыпи, устройству щебеночной подушки и монтажу железобетонного лежня под переходные плиты. Также ведутся работы по укладке сборных переходных плит и устройству герметизации.

Помимо замены дорожного полотна на объекте будут отремонтированы пролётные строения, восстановлен защитный слой элементов опор, фундаментов и оснований.

Общий объем выполненных работ по реконструкции на сегодняшний день составляет порядка 45%.

Окончание работ по контракту – IV квартал 2023 года, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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