В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы на дорогах Мурманской области

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается выполнение работы по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пиренга – Ковдор.

Для Ковдорского округа дорога является основной: обеспечивает хозяйственные перевозки, движение пассажирского транспорта, транспортировку строительных материалов для нужд населенных пунктов и промышленных объектов Ковдорского горно-обогатительного комбината. Является связующим звеном населенных пунктов с железнодорожной веткой Пинозеро – Ковдор.

Автомобильная дорога Пиренга – Ковдор общей протяженностью 101 км является единственной соединяющей город Ковдор с федеральной автомагистралью Р-21 «Кола».

В 2021 году подрядной организацией было отремонтировано порядка 19 тысяч погонных метров дорожного полотна на выборочных участках с км 1 по км 96, а в 2022 году полностью завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия в объеме 9 тысяч погонных метров на участках дороги с 0 км по 95 км.

Были расчищены полосы отвода и кюветы, проведены работы по устройству регенерированного нижнего слоя, укладке верхнего слоя асфальта, нанесена дорожная разметка.

В этом году дорожные работы продолжаются. В настоящее время уже стартовал ремонт на следующих участках автодороги Пиренга – Ковдор. На объекте закончено фрезерование старого дорожного покрытия и, благодаря хорошим погодным условиям, подрядчик уже приступил к укладке верхнего слоя покрытия.

Срок исполнения согласно контракту – 21 сентября 2023 года, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru