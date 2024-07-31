В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по проспекту Героев-североморцев в Мурманске

В Мурманске в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжает обновляться проспект Героев-североморцев, соединяющий два округа: Октябрьский и Ленинский.

Напомним, что в прошлом году также в рамках нацпроекта был отремонтирован участок от проезда Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе. В этом сезоне ремонтируется участок от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Александрова.

Работами предусмотрено фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, разборка бортового камня, демонтаж люков, восстановление колодцев, устройство асфальтобетонного покрытия. В результате работ будет обновлено более 16 тысяч квадратных метров проезжей части.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, благодаря стратегическому плану «На севере – жить», инициированному губернатором Андреем Чибисом, на вышеуказанном участке ведётся ремонт тротуаров. Объём ремонта составит порядка 7,5 тысячи квадратных метров.

По проспекту жители и гости города следуют для проведения семейного досуга к Семёновскому озеру, а также к детскому городку «Сказка».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/