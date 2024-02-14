В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы запланированы на 27 объектах Мурманска

Согласован список улиц столицы Заполярья, которые вошли в план ремонта на 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. Работы проведут на 27 объектах во всех округах Мурманска. По всем объектам заключены контракты с подрядчиками, работы начнутся, как только наступят благоприятные погодные условия.

Общая протяжённость участков ремонта в текущем году составит порядка 15 километров.

Все дорожные работы разбиты на два этапа.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подготовительные работы включают в себя разборку асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, демонтаж и восстановление отдельных элементов колодцев с заменой люков/решеток, разборку бортовых камней, демонтаж пешеходных ограждений и устройство выравнивающего слоя.

Второй этап – ремонтные работы, к которым относятся укладка асфальтобетонного покрытия на проезжих частях и тротуарах, восстановление и укрепление обочин, благоустройство территорий.

В Октябрьском административном округе города Мурманска запланировано к ремонту 11 объектов. В этом дорожно-строительном сезоне подрядчик обновит не только дорожное покрытие проезжих частей автодорог объёмом более 70 тысяч кв. метров, но и восстановит колодцы (с заменой люков и решеток), отремонтирует тротуары и выполнит работы по благоустройству.

В Первомайском округе обновлению подлежат 7 улиц: проезжую часть заасфальтируют, обновят тротуары и обочины, установят более 4 тысяч метров нового бортового камня, заменят порядка 100 чугунных люков колодцев и выполнят работы по благоустройству.

В Ленинском районе отремонтируют 9 улиц, из них четыре участка одной улицы в жилом районе Росляково. Общая площадь запланированного обновления асфальтобетонного покрытия проезжих частей более 50 тысяч кв. метров.

Гарантийный срок по объектам – четыре года. В течение этого времени за износом покрытия будут наблюдать и заказчик, и подрядчик, который в случае необходимости обязан в короткие сроки устранить дефекты.

Фото: https://gov-murman.ru