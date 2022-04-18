В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Мурманске пройдут ремонты 28 объектов, контракты уже заключены

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» законтрактованы все 28 объектов улично-дорожной сети города Мурманска, которые включены в план проведения ремонтных работ в 2022 году. Об этом сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Общий срок выполнения работ установлен с 1 мая по 31 августа 2022 года.

Объекты в Октябрьском административном округе города Мурманска: ул. Полярной Правды; ул. Софьи Перовской; ул. Дзержинского; ул. Кильдинская; проезд от дома №1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова; проезд от ул. Кильдинской до дома №5 по Верхнеростинскому шоссе; проезд от дома №24 по улице Георгия Седова до домов №№ 9, 11 по улице Кильдинской и дома №19 по Верхнеростинскому шоссе; ул. Генерала Журбы, участок работ от просп. Ленина до дома №6 по ул. Генерала Журбы; проезд от дома №39 по ул. Капитана Буркова до дома №46 по ул. Полярные Зори; ул. Полярной Дивизии.

Объекты ремонта в Ленинском административном округе города Мурманска: проезд от ул. Саши Ковалева до дома№40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского; ул. Аскольдовцев; ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова); проезд от дома№18 по ул. Алексея Хлобыстова до дома №9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова; ул. Бредова; проезд от дома №13 по ул. Набережной до дома№46 по ул. Адмирала флота Лобова.

Объекты ремонта в Первомайском административном округе города Мурманска: ул. Шабалина; ул. Достоевского; проезд от ул. Капитана Орликовой к дому № 47 по проспекту Кирова; проезд вдоль 307 мкр.; проезд от ул. Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова; ул. Пономарева; ул. Ломоносова; ул. Зои Космодемьянской; переулок Хибинский; ул. Полевая; ул. Песочная; ул. Новосельская.