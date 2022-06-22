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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.22 11:00

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске в 2022 году ремонтируют дороги к 12 образовательным учреждениям

Выполнение работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманска позволит привести в порядок дороги и тротуары вблизи 12 детских образовательных и досуговых учреждений. Среди них: Прогимназия №51, Гимназия №5, средние школы №№ 13, 23, 41 и 45, вечерняя школа №7, Академический лицей, Мурманский медицинский колледж, детские сады №№65 и 101.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, стоимость работ составляет около 310 млн рублей. Все работы по асфальтированию планируется завершить до 31 августа 2022 года.

Уже сейчас полным ходом идёт ремонт ул. Зои Космодемьянской, расположенной в непосредственной близости к Долине уюта и Легкоатлетическому манежу, на улицах Ломоносова, Хлобыстова.

Схемы ремонта доступны по ссылке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22809&page=1

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