В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске завершён ремонт проезжей части на улице Челюскинцев

В Мурманске завершён ремонт проезжей части на улице Челюскинцев (участок от улицы Карла Либкнехта до проезда Портовый), который выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Данный участок является дублёром проспекта Ленина и ведёт к таким социально-значимым объектам как поликлиника Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова, клиника «РЖД-Медицина», Центральный плавательный бассейн, а также Ледовый дворец спорта.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в ходе ремонта обновлено более 11 тысяч квадратных метров проезжей части, установлен новый бортовой камень, а также восстановлены колодцы и заменены люки.

Кроме того, в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, на данном участке продолжается ремонт тротуаров общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/