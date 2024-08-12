В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске завершён ремонт проезжей части, ведущей к образовательным учреждениям

В Мурманске завершён ремонт проезжей части на улице Шмидта (участок дороги от переулка Хибинский до улицы Академика Книповича), который выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Указанный участок со стороны Хибинского переулка ведёт к Мурманскому арктическому университету, а со стороны улицы Книповича – к Мурманскому морскому рыбопромышленному колледжу имени И.И. Месяцева.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в ходе ремонта подрядной организацией обновлено более 9 тысяч квадратных метров проезжей части, установлено порядка 1 тысячи погонных метров нового бортового камня, а также восстановлены колодцы и заменены люки.

Также в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, на данном участке ведётся ремонт тротуаров общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, объект находится в высокой степени готовности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/