В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершён ремонт моста через реку Малая Средняя

Работы по ремонту моста были начаты в марте 2023 года и выполнены в пять этапов. Реконструкция объекта проводилась в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе ремонта специалисты обновили водоотводные сооружения, шкафные стенки, балки и перила, укрепили откосы габионными конструкциями, заменили асфальтобетонное покрытие, а также устранили повреждения, полученные в результате сопряжения мостовой конструкции с насыпью.

Мост через реку Малая Средняя на 23 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС построен в 1997 году. Протяжённость моста составляет 22,3 метра.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС отличается высоким трафиком движения транспорта. По словам жителей и гостей Мурманской области, именно на этой дороге можно зафиксировать интенсивное свечение северного сияния.

Для жителей отдалённых населенных пунктов, в частности п. Туманный и с. Териберка, автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС является единственным путем, по которому доставляются социально значимые грузы, в том числе топливо для котельных.

Фото: https://gov-murman.ru