Отчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреляМурманская область – один из немногих регионов страны, в котором законодательно закреплено право на получение выплат опекунами совершеннолетних недееспособных граждан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 14:30

В рамках нацпроекта «Экология» и плана «На Севере – жить» в 2022 году на территории лесного фонда Мурманской области проведено лесовосстановление на площади 952 Га

В Мурманской области показатель «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» достигнут в размере 99,7%. Для достижения показателя выполнено лесовосстановление на площади 952,09 га. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вчера на заседании правительства региона.

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области отметила: «Благодаря проекту «Сохранения лесов» и плану «На Севере – жить» к 2022 году удалось переоснастить специализированное подведомственное учреждение министерства – Мурманскую базу авиационной охраны лесов, выполняющее работы по охране и воспроизводству лесов; лесохозяйственной техникой на 50%, лесопожарной техникой и оборудованием на 87%. Мурманская область регулярно участвует в международной акции «Сад памяти» и всероссийской акции «Сохраним лес», проводимых в рамках проекта «Сохранение лесов». Акции направлены на привлечение внимания населения к проблемам лесной отрасли и формирование культуры ответственного отношения к лесным ресурсам с помощью проведения ежегодных высадок с участием добровольцев. В акциях приняли участие около 1000 представителей волонтёрских движений, сотрудников различных организаций и ведомств. Участниками было высажено более 17620 деревьев и кустарников различных пород».

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, продолжение работы федерального проекта позволит серьёзно нарастить темпы лесовосстановления и постоянно обновлять противопожарную технику.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта в Мурманске-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 71 копейку, доллар укрепился почти на 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика