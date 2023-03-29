В рамках нацпроекта «Экология» и плана «На Севере – жить» в 2022 году на территории лесного фонда Мурманской области проведено лесовосстановление на площади 952 Га

В Мурманской области показатель «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» достигнут в размере 99,7%. Для достижения показателя выполнено лесовосстановление на площади 952,09 га. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вчера на заседании правительства региона.

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области отметила: «Благодаря проекту «Сохранения лесов» и плану «На Севере – жить» к 2022 году удалось переоснастить специализированное подведомственное учреждение министерства – Мурманскую базу авиационной охраны лесов, выполняющее работы по охране и воспроизводству лесов; лесохозяйственной техникой на 50%, лесопожарной техникой и оборудованием на 87%. Мурманская область регулярно участвует в международной акции «Сад памяти» и всероссийской акции «Сохраним лес», проводимых в рамках проекта «Сохранение лесов». Акции направлены на привлечение внимания населения к проблемам лесной отрасли и формирование культуры ответственного отношения к лесным ресурсам с помощью проведения ежегодных высадок с участием добровольцев. В акциях приняли участие около 1000 представителей волонтёрских движений, сотрудников различных организаций и ведомств. Участниками было высажено более 17620 деревьев и кустарников различных пород».

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, продолжение работы федерального проекта позволит серьёзно нарастить темпы лесовосстановления и постоянно обновлять противопожарную технику.

Фото: https://gov-murman.ru