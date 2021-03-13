В рамках нацпроекта «Экология» продолжается реализация проекта рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная»

11 марта состоялся совместный выезд представителей министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и администрации Кольского района на площадку проведения работ по рекультивации пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная». Они выполняются в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология».

На объекте продолжаются работы по инженерной подготовке строительной площадки, установке металлоконструкций комплекса обезвоживания и обеззараживания осадка со дна карт пометохранилища (включая монтаж оборудования), устройство инженерных сетей, необходимых для его функционирования, строительство ЛЭП, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.