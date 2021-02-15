В рамках нацпроекта «Экология» продолжается рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная»

Сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области осуществили контрольный выезд на площадку бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная», где продолжается рекультивация пометохранилища. Работы идут в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология».

В течение прошедших двух недель на объекте выполнены работы по установке блоков комплектующих очистных сооружений, закончена установка емкостей шламонакопителей, в которые будет производиться откачка стоков. Специалисты поставщика оборудования частично произвели пусконаладку очистных сооружений, проведён монтаж трубопроводов.

«В процессе работ осуществлен забор и анализ проб стоков из пометохранилища, профильные специалисты обеспечивают экологический мониторинг за состоянием и изменением параметров окружающей среды на объекте. Также на производственной площадке установлены камеры видеонаблюдения, работающие в онлайн-режиме», – отметил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

После завершения выемки отходов пометохранилища, их очистки и обеззараживания образовавшийся котлован будет засыпан грунтом, а территория благоустроена, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.