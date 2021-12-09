В рамках нацпроекта «Экология» в Мурманской области в 2021 году очищена береговая полоса водных объектов протяженностью более 42 км

Ежегодно на территории Мурманской области в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» и под эгидой Всероссийской акции «Вода России» проводятся мероприятия по очистке берегов и прилегающих акваторий водных объектов от мусора.

«В текущем году на территории региона при реализации проекта в теплый период было проведено 40 субботников, в которых приняли участие свыше 1100 человек. Очищена береговая полоса водных объектов протяженностью более 42 км. Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области благодарит участников акции и приглашает всех желающих присоединиться к проведению таких мероприятий в следующем году», – отметил глава ведомства Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, всего с начала действия регионального проекта – с 2019 года – в Мурманской области очищена береговая полоса протяженностью свыше 103,2 км, в субботниках приняли участие более 3 тысяч человек, что превысило установленные проектом значения показателей его результативности.